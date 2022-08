PSG-Montpellier 5-2, in gol l’ex obiettivo del Milan Renato Sanches

Il PSG vince sul velluto contro il Montpellier: un sonoro 5-2, che vede tra i marcatori l'ex obiettivo del Milan Renato Sanches. Parigini avanti di due reti a fine primo tempo, grazie all'autogol di Sacko e al rigore trasformato da Neymar. Nella ripresa ancora Neymar, per la doppietta personale, poi Mbappé per la quarta rete.