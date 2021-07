Olimpiadi Tokyo 2020 – Kalulu e Kessié titolari nelle proprie Nazionali

Pierre Kalulu e Franck Kessié giocano titolari con la Francia e con la Costa d'Avorio nella seconda giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2020

Seconda gara, alle Olimpiadi di Tokyo 2020, per la Francia e per la Costa d’Avorio, impegnate rispettivamente nel Gruppo A contro il Sudafrica (fischio d’inizio alle 10:00 ora italiana) e nel Gruppo D contro il Brasile (10:30, sempre ora italiana). Scendono in campo dal primo minuto i milanisti Pierre Kalulu e Franck Kessié. Quest’ultimo schierato nel ruolo di trequartista.