Olimpiadi Tokyo 2020 – Kessié protagonista: ci riprova contro il Brasile

Franck Kessié, centrocampista del Milan, subito in gol alle Olimpiadi di Tokyo 2020 contro l'Arabia Saudita. Alle 10:30 sfida la 'Seleção'

Franck Kessié, centrocampista del Milan, è andato subito in gol alle Olimpiadi di Tokyo 2020, alle quali sta partecipando, da fuori quota, con la sua Nazionale, la Costa d'Avorio. Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, il giocatore rossonero ha messo subito in chiaro che la stella degli 'Elefanti' ivoriani è lui. E lo ha fatto con il gol vittoria contro l'Arabia Saudita.