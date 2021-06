Olanda, finita l’era de Boer: arriva Gullit in coppia con ten Cate?

Ruud Gullit, ex calciatore del Milan, tra i favoriti a rilevare Frank de Boer sulla panchina dell'Olanda. Garantisce Arrigo Sacchi

Daniele Triolo

L'Olanda è stata eliminata dai Campionati Europei dopo aver perso, 0-2, negli ottavi di finale contro la sorprendente Repubblica Ceca. Al termine del match, inevitabilmente, il Commissario Tecnico 'oranje', Frank de Boer, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Chi potrebbe sostituirlo, ora, sulla panchina dell'Olanda? Hanno detto di no degli allenatori illustri, quali Frank Rijkaard, Erik ten Hag (che non vuole lasciare l'Ajax) e Peter Bosz (appena accasatosi all'Olympique Lione). Una delle ipotesi che si fanno è quella di Bert van Marwijk, l'uomo che, nel 2010, aveva portato gli arancioni alla finale dei Mondiali in Sudafrica..

Ma, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sta risalendo la candidatura dell'ex rossonero Ruud Gullit, che arriverebbe sulla panchina dell'Olanda in coppia con Henk ten Cate. Gullit, ex tecnico di Chelsea, Newcastle, Feyenoord, LA Galaxy e Terek Grozny, non allena dal novembre 2017, quando era il vice di Dick Advocaat proprio sulla panchina della Nazionale olandese.

Per lui garantisce Arrigo Sacchi, tecnico che lo ebbe, da giocatore, al Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991: "Ha numeri da allenatore", ha detto il 'Profeta di Fusignano' sul 'Tulipano Nero'. Intanto il Milan pensa a Ilicic. Ecco come stanno le cose.