Nike Flight Serie A: ecco le caratteristiche del nuovo pallone per il 2021/22

Nike Flight Serie A è il nuovo pallone che vedremo sui campi da calcio del nostro campionato, ma non solo: ecco le caratteristiche.

Nike Flight Serie A è il nuovo pallone per la stagione 2021/2022. Esso verrà utilizzato sui campi del campionato della massima serie, in Coppa Italia, in Supercoppa italiana e nelle competizioni Primavera TIM. Nella nota di presentazione della sfera, si legge che l'obiettivo di Nike è quello di migliorare la stabilità del pallone quando è in volo. Vengono affrontati gli aspetti imprevedibili dell’aerodinamica attraverso un design rivoluzionario.