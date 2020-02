Nela shock: “Ho pensato al suicidio a causa di un tumore”

NEWS ROMA – Parole forti quelle rilasciate da Sebino Nela in un’intervista al Corriere dello Sport oggi in edicola. Infatti, l’ex difensore di Genoa, Roma e Napoli ha dichiarato di aver trascorso un periodo difficile combattendo contro un tumore.

Nela ha detto: “Due anni e mezzo di chemio al colon non sono uno scherzo. Ti guarisce una cosa e te ne peggiora un’altra. Ho avuto degli attacchi ischemici. La pressione è a posto, prendo tre pastiglie al giorno e faccio la mia vita normalissima. In questi momenti brutti non nego di aver pensato al suicidio come il mio ex compagno di squadra Agostino Di Bartolomei. Ma alla fine non ho mai trovato il coraggio per compiere un gesto così forte”.

Nela ha aggiunto ancora: "Ho visto la morte in faccia. Non so quante volte mi sono ritrovato di notte a piangere nel letto. Ci ho pensato un miliardo di volte. E se dovesse succedere domani amen. Sono soddisfatto della persona che sono. Non ho rimpianti e posso morire anche subito".

