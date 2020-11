Nazionali – Gol per Kessié, assist per Brahim Díaz | Milan News

Milan, Kessié e Brahim Díaz bene con le loro Nazionali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Impegnati ieri Franck Kessié e Brahim Díaz con le loro Nazionali. Al ‘Barikadimy Stadium‘ di Toamasina, in Madagascar, si è giocata ieri la quarta giornata del Gruppo K di qualificazione alla Coppa d’Africa 2022.

Pareggio, 1-1, tra Costa d’Avorio e Madagascar. Kessié in gol al 15′ su calcio di rigore, la sua terza rete con la maglia degli ‘Elefanti‘. Pari dei padroni di casa al 51′ con Ibrahim Amada. Nelle gare di marzo contro Niger ed Etiopia, la Costa d’Avorio si giocherà l’accesso alla Coppa d’Africa.

La Spagna Under 21, già qualificata per i Campionati Europei di categoria, ha battuto 3-0 Israele all'Estadio Municipal di Marbella. Brahim Díaz è subentrato a Óscar al 58′, in tempo per fornire ad Ander Barrenetxea l'assist per la rete del raddoppio al 75′.