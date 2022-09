Nazionali, sono 16 i giocatori del Milan convocati: tutti i loro impegni

Per i tanti giocatori europei si chiude la fase a gironi di UEFA Nations League , con tutti i nove rossoneri coinvolti che giocheranno partite chiave in Lega A , per mantenere la categoria o conquistare la qualificazione alle Finali di giugno 2023.

Amichevoli internazionali per Bennacer, Ballo-Touré e Dest (con le nazionali maggiori di Algeria, Senegal e Stati Uniti), oltre che per quattro rossoneri - Kalulu, Lazetić, Thiaw e Vranckx - con rappresentative Under 21 o Under 19 di Francia, Serbia, Germania e Belgio.