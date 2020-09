Nations League, Olanda-Italia 0-1: vittoria preziosa degli Azzurri

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – L’Italia questa sera ha sfidato l’Olanda nella seconda giornata del girone A di Nations League. Dopo il pareggio deludente contro la Bosnia, gli Azzurri avevano bisogno di una prova convincente contro gli Orange, nonostante si giocasse (seppur a porte chiuse) in trasferta.

L’Italia di Roberto Mancini ottiene una preziosa e prestigiosa vittoria ad Amsterdam con il minimo scarto. Successo che va oltre i tre punti ottenuti, arrivato pochi giorni dopo la brutta prova contro la Bosnia. Decide un gol di Barella, con gli azzurri che avrebbero potuto segnare anche più di un gol. Da segnalare anche l’ottima prova di Gigio Donnarumma, autore di un paio di interventi importanti e di una prova che ha dato sicurezza alla retroguardia.

LA PARTITA – Vantaggio Azzurro allo scadere del primo tempo, dopo una prima frazione giocata bene. Al 45′ arriva il gol di Niccolò Barella su assist di Ciro Immobile: bel colpo di testa del centrocampista dell’Inter in inserimento al centro dell’area di rigore.

Nella ripresa l’Italia non riesce a trovare il gol della sicurezza, rischia in un paio di occasioni: gran parata di Donnarumma in una circostanza. Nel finale Depay molto pericoloso con una rovesciata dopo un lungo forcing dei padroni di casa, e sul ribaltamento Kean salta il portiere ma a porta vuota calcia alto. Triplice fischio dell’arbitro, che manda tutti negli spogliatoi. L’Italia sale al primo posto in classifica del girone A di Nations League, dopo la vittoria della Polonia contro la Bosnia.

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>