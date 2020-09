ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Finisce in parità l’esordio dell’Italia in Nations League contro la Bosnia. Ospiti in vantaggio al minuto 57′ grazie al solito Edin Dzeko, bravo a sfruttare a suo vantaggio una mischia su calcio d’angolo. Al minuto 67′ ci pensa Stefano Sensi a riportare il match in parità con un tiro deviato che mette fuori causa il portiere bosniaco.

