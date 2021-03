Napoli, stagione finita per Ghoulam: si è rotto di nuovo il crociato

Napoli, k.o. anche Ghoulam: oggi operazione

Faouzi Ghoulam, classe 1991, terzino sinistro algerino del Napoli di Gennaro Gattuso, si è rotto il legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ghoulam, uscito ieri nel corso della partita interna contro il Bologna, era rientrato da appena un mese tra i calciatori azzurri disponibili.

Il giocatore, ex Saint-Etienne, ha finito qui la sua stagione 2020-2021 e, pertanto, salterà Milan-Napoli di domenica prossima, 14 marzo, ore 20:45 a ‘San Siro‘. Ghoulam si trova a ‘Villa Stuart‘, nella Capitale. Qui si è sottoposto agli esami strumentali e già oggi verrà operato dal professor Pier Paolo Mariani.

Il calciatore è assistito anche dal medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico. Come si ricorderà, nel 2017 Ghoulam si era già rotto il crociato del ginocchio sinistro. Poi, nel momento del rientro, ebbe dei problemi ad una rotula. Ultimamente aveva contratto il CoVid_19.