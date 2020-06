Napoli, Gattuso: “Amico dei giocatori, ma in campo sono il peggior nemico”

ULTIME NEWS – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli e ex tecnico rossonero, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato del rapporto con i suoi giocatori.

"Io sono amico dei miei calciatori ma in campo sono il loro peggior nemico. Quando finisce l'allenamento con loro posso fare qualsiasi cosa e loro lo sanno.Non porto rancore, sono fatto così, quando un giocatore sbaglia, il giorno dopo è un altro giorno, senza problemi. 'Umiltà? Ci ho costruito la carriera da calciatore – spiega Gattuso – .Da allenatore ho girato, volevo imparare il mestiere, ho fatto scelte difficili. C'è sempre da imparare, è un lavoro in cui ci sono tante cose nuove ogni giorno, serve l'umiltà di stare lì a guardare quando si vere qualcosa di nuovo".

