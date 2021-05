Mourinho: “Se chiamasse una rivale dell’Inter non ci penserei due volte”

José Mourinho, esonerato da poco dal Tottenham, ha spiazzato i tifosi dell'Inter, con la quale ha fatto il 'Triplete' con le sue parole

Daniele Triolo

José Mourinho, da qualche giorno, è disoccupato. Il portoghese, infatti, è stato esonerato a metà del mese di aprile dalla conduzione tecnica del Tottenham Hotspur per gli scarsi risultati raggiunti dai londinesi in Premier League ed in Europa League.

Come noto, Mourinho è particolarmente amato, in Italia, dai tifosi dell'Inter. Il lusitano, ex anche di Porto, Chelsea, Real Madrid e Manchester United, ha guidato i nerazzurri per due stagioni, dal 2008 al 2010, vincendo con l'Inter due Scudetti, una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia ed una Champions League.

In particolare, Mourinho è ricordato come l'uomo del 'Triplete', dei tre trofei vinti (campionato, Champions, coppa nazionale) nel 2010. Oggi, però, in un'intervista rilasciata al 'Times', Mourinho un po' spiazzato i tanti tifosi della seconda squadra di Milano che tutt'oggi lo idolatrano.

"Con l'Inter ho vinto tutto, c'è un affetto speciale. Ma se un giorno dovessi andare in Italia e allenare una società rivale, non ci penserei due volte. Ho questo modo professionale di guardare alle cose, e mi sento bene con me stesso", le dichiarazioni di 'Mou'.