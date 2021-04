Premier League – Tottenham, esonerato Mourinho | News

Il Tottenham Hotspur ha sollevato José Mourinho dal ruolo di manager della Prima Squadra. Ryan Mason guiderà gli 'Spurs' fino a fine stagione

Il Tottenham Hotspur , tra i club fondatori della neonata SuperLega , ha esonerato José Mourinho dal ruolo di manager della Prima Squadra. Si attende soltanto il comunicato ufficiale. Al posto del portoghese, fino al termine della stagione, subentra Ryan Mason , ex calciatore degli 'Spurs', nel ruolo di traghettatore.

Mourinho, dunque, paga la stagione negativa del Tottenham, attualmente al 7° posto in Premier League, con 50 punti, frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte. Il cammino della squadra londinese, in Europa League, si è fermato agli ottavi di finale, con l'eliminazione a sorpresa per mano della Dinamo Zagabria.