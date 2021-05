Monza, striscione nella notte a Salerno: “Galliani infame” | Calcio News

Striscione e petardi a Salerno contro il Monza e contro Adriano Galliani, amministratore delegato del club brianzolo

Tensione a Salerno. Si sta disputando in questo momento Salernitana-Monza, gara valida per il campionato di Serie B, ma la squadra di Brocchi ha vissuto una notte movimentata. I giocatori e tutto lo staff sono stati svegliati in piena notte da alcune bombe carta eda alcuni ultras della Salernitana. Quest'ultimi, infatti hanno anche esibito uno striscione in cui c'era scritto: "Salerno non dimentica, Galliani infame". I tifosi della Salernitana danno di fatto la responsabilità all'ex amministratore delegato del Milan di aver fermato il campionato cadetto sino ad oggi, per il caso contagi del Pescara.