Monza-Salernitana, i convocati di Brocchi: prima chiamata per Balotelli

Monza, prima convocazione per Balotelli

ULTIME NOTIZIE SERIE B NEWS – Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Salernitana, in programma domani alle ore 16. Prima chiamata ufficiale per Mario Balotelli, arrivato nel club di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi da svincolato dopo l’esperienza al Brescia. Ecco l’elenco completo:

Lamanna, Donati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Lepore, Balotelli, Mota Carvalho, Marin, Pirola.

