Monza, Brocchi: “Boateng grandissimo calciatore. Su Balotelli… | News

Ultime Notizie Calcio News: Brocchi parla di Boateng e Balotelli

CALCIO NEWS – Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa nella giornata di ieri. Brocchi si è soffermato su Kevin Prince Boateng e Mario Balotelli.

“Prince a livello di personalità è un grandissimo calciatore, quando lo guardo sorrido senza farmi vedere perché percepisco la sua voglia di fare. Ha fatto delle promesse a me e alla società quando è venuto qui ed è bello vedere il suo impegno per questa maglia. Balotelli? Mario ha bisogno di un periodo di allenamenti per entrare in gruppo e recuperare tutti i mesi che ha perso. Sta lavorando bene, sta mantenendo le promesse fatte: oggi ha fatto una doppia sessione con tanta voglia, l’obiettivo è quello di rimetterlo in condizione ottimale per fare sì che ci possa dare una mano al pari di Boateng”. Calciomercato Milan: nuovo colpo alla Hauge. VAI ALLA NOTIZIA>>>