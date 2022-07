Monza, 0-0 contro il Bellinzona: gambe pesanti e un mercato in fermento

Si chiude 0-0 la prima uscita stagionale del Monza contro il Bellinzona. Gambe pesanti e ancora poca condizione per gli uomini di Stroppa. Un match che gli svizzeri (Serie B) hanno giocato meglio e condotto per gran parte dei 90'. Per il Bellinzona anche un paio di grandi occasioni: un palo colpito e due grandi salvataggi di Di Gregorio (nel primo tempo) e Cragno (nella ripresa). Per il Monza da segnalare qualche bella iniziativa di D'Alessandro e poco altro, se non l'esordio di Ranocchia, Cragno, Carboni e Pessina. L'ex Atalanta, in particolare, è sembrato ancora opaco. Assente per un problema fisico Stefano Sensi. Tanti rinforzi ancora attesi sul mercato. Le top news sul Milan di oggi: le novità di mercato, le ultime sul rinnovo di Leao >>>