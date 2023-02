Mondiale per club, nasce il nuovo format: ecco chi parteciperà

Continua a prendere forma il nuovo Mondiale per Club, trapelano nuove informazioni riguardo il tabellone e le squadre partecipanti

Francesco Aliperta

Inizia a prendere forma il nuovo progetto della FIFA relativo ad un nuovo ed esteso Mondiale per Club. È il Times, noto quotidiano britannico, a lanciare le prime ipotesi riguardo le squadre che potrebbero partecipare al reboot della vecchia Coppa Intercontinentale. Nonostante vi siano ancora in atto varie discussioni tra FIFA, UEFA ed European Club Association al fine di varare il sistema migliore possibile, sembra essere certa la presenza della vincitrice della Champions League dal 2022 al 2025. Saranno inclusi dunque, gli attuali campioni in carica del Real Madrid.

Ecco come funzionerà il nuovo Mondiale per Club — Si sa, inoltre, che il format prediletto è quello a 32 squadre, con una suddivisione per continente che include 12 club europei, 6 sudamericani, 4 asiatici ed 1 dell'Oceania. Senza contare la partecipazione di una squadre del paese ospitante che, si suppone, nella prima edizione possa essere statunitense. Il tabellone sarebbe formato in 8 gruppi da 4 squadre, per poi passare alla fase ad eliminazione diretta classica a partire dagli ottavi di finale. Il Times, continua, spiega poi che potrebbe risultare molto probabile l'utilizzo del Ranking Uefa, affinché si possa assegnare un tetto di due squadre per ogni Paese. In quest'ultima ottica, con i Blancos in prima linea poiché detentori del titolo, la Spagna porterebbe, potenzialmente, ben 3 squadre al torneo.

Per l'Italia ci sarebbe la Juventus, ma ... — Qualora contassimo l'attuale Ranking stabilito dalla Uefa, le squadre scelte sarebbero: Manchester City, Liverpool, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Psg, Barcellona, Juventus e Ajax. Quelle sopracitate si delineano ancora come delle congetture, ma la discussione si nasconde dietro l'angolo. Per molti, infatti, l'ideale sarebbe portare, per merito, le vincitrici delle 3 maggiori coppe europee (Champions, Europa League e Conference) mettendo mano al ranking solo nel caso in cui una, o più squadre, dovesse conquistare due o più trofei dal 2022 al 2025. Milan, ecco la nuova missione di mister Pioli >>>

