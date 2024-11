Svizzera, convocazione in Nazionale a sorpresa per Okafor del Milan

Okafor, rapporto non idilliaco con il C.T. della Svizzera. Ma ora ...

Convocazione a sorpresa per Okafor, va detto. Il classe 2000, alla sua seconda stagione in rossonero dopo l'esperienza al RB Salisburgo, dopo gli Europei della scorsa estate (in cui non ha disputato neanche un minuto), sembrava non avere un così gran rapporto con il C.T. Yakın. Evidentemente, le buone prove con la maglia del Milan di Paulo Fonseca, nell'ultimo periodo, sono servite quanto meno a rientrare in gruppo. LEGGI ANCHE: Reijnders, l’investitura di Rijkaard: “Milan, ecco cosa spero per lui” >>>