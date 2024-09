Milan, che esordio per Cuenca in Nazionale: Brasile battuto, il Paraguay vola

Il Paraguay ha battuto il Brasile in un match valevole per la qualificazione ai Mondiali 2026. Esordio per il talento del Milan, Hugo Cuenca

Redazione PM 11 settembre 2024 (modifica il 11 settembre 2024 | 11:47)

Hugo Cuenca ha vissuto un momento indimenticabile nella notte di ieri. Il giovane centrocampista del Milan Futuro, classe 2005, ha esordito con la nazionale maggiore del Paraguay. Cuenca è entrato in campo nei minuti finali della partita contro il Brasile, nelle qualificazioni per il Mondiale 2026. Anche se ha giocato solo pochi minuti, ha contribuito alla storica vittoria del Paraguay per 1-0 contro una delle squadre più forti del mondo.