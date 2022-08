Mazzarri al Mondiale? L’allenatore italiano in contatto col Marocco

Walter Mazzarri potrebbe andare al Mondiale di Qatar 2022: l'ex allenatore di Reggina e Napoli, tra le altre, è in contatto col Marocco. Secondo quanto riportano alcuni media in lingua araba, tra i quali la rete Al Araby, il tecnico italiano sarebbe in trattativa con la federazione marocchina per raccogliere la panchina lasciata vacante da Halilhodzic dopo la qualificazione alla rassegna iridata. Mazzarri, inoltre, sarebbe già a Rabat per discutere di persona l'accordo. Centrocampo, il Milan segue una pista in Serie A: le ultime news di mercato >>>