Maradona, intervento riuscito: le condizioni del ‘Pibe de Oro’

Operato Maradona: le condizioni dell’ex fuoriclasse del Napoli

ULTIME NOTIZIE – Diego Armando Maradona è stato operato nelle scorse, in una clinica privata di Buenos Aires, in Argentina, per un coagulo di sangue al cervello. Leopoldo Luque, medico personale dell’ex numero 10 del Napoli e dell’Albiceleste, ha parlato delle sue condizioni di salute.

“Siamo riusciti a rimuovere il coagulo di sangue. Diego ha affrontato bene l’operazione. È sotto controllo. C’è un po’ di drenaggio. Rimarrà sotto osservazione”. Sospiro di sollievo, dunque, per i tanti appassionati di calcio ed amanti di ciò che il ‘Diez‘ è stato durante la sua carriera.

Anche Sebastián Sanch, portavoce di Maradona, ha confermato il buon esito dell'operazione. "L'intervento a Maradona è stato un successo. Tutto è andato come previsto, Diego sta bene e sta riposando nella sua stanza". Quindi, per il momento, non resta che aspettare di rivedere Maradona in panchina. Guida, infatti, il Gimnasia y Esgrima La Plata nella SuperLiga argentina.