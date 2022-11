Il Manchester United: “L’intervista di Ronaldo? Chiariamo i fatti, poi …”

La società che milita in Premier League non ha specificato quali possano essere le conseguenze dell'accaduto, ma ha deciso comunque di non stare in silenzio dopo il duro attacco subito. Si attendono quindi provvedimenti contro il fuoriclasse portoghese, colpevole di aver concesso un intervista al giornalista Piers Morgan senza il permesso del club. Di seguito il corpo della nota.