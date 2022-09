Liverpool, messaggio shock: “Tifosi, a Napoli potreste rischiare furti”

Questa sera, alle ore 21, allo stadio 'Diego Armando Maradona', andrà in scena Napoli-Liverpool, gara valida per la 1^ giornata del gruppo A di Champions League. In vista della trasferta nel capoluogo campano, il club inglese ha voluto lanciare un messaggio social nei confronti dei propri tifosi che farà sicuramente discutere. Il club consiglia ai propri supporters di non isolarsi in aree lontane dal porto della città e di non visitare il centro perché 'potrebberoessere presi di mira per furti, rapine o aggressioni'. Un messaggio che suona come discriminatorio e fortemente pregiudizievole.