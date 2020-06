Liverpool campione d’Inghilterra: dopo 30 anni, triofano i Reds

NEWS CALCIO – Per la prima volta da quando il campionato inglese è stato denominato “Premier League“, il Liverpool è campione d’Inghilterra. Trent’anni dopo l’ultimo successo, i Reds trionfano in campionato. Il verdetto ufficiale è arrivato questa sera, senza giocare.

Il Manchester City, in campo allo Stamford Bridge contro il Chelsea, è uscito sconfitto: in gol Pulisic, poi pareggio di De Bruyne su punizione. Ma nel finale un rigore di Willian decide il match, con conseguente espulsione di Fernandinho.

Festa in casa Liverpool, che dopo 30 anni, può gioire, addirittura con 7 giornate d’anticipo. La squadra di Jurgen Klopp riscrive la storia. Dopo aver sfiorato il successo la scorsa stagione – poi chiusa con la vittoria della Champions League – in questa stagione non c’è mai stata storia. Un trionfo già sicuro prima dello stop causa coronavirus, che adesso è aritmetico. Complimenti al Liverpool.

