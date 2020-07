Liga – Real Madrid campione di Spagna con una giornata d’anticipo

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Il Real Madrid si laurea campione di Spagna, con una giornata d’anticipo. Decisivo il successo al Santiago Bernabeu contro il Villarreal, ormai senza speranze di qualificazione alla prossima Champions League.

Decisiva la doppietta di Karim Benzema tra primo e secondo tempo. A nulla è servito il gol di Iborra nel finale. C’è tempo, al 95′ per il sigillo finale di Asensio: il Real vince 3-1. Si tratta del 34° trionfo della storia Blancos, record assoluto per La Liga. L’ultima vittoria era avvenuta nella stagione 2016/2017, dunque diversi anni fa, troppi per i madrileni.

Abbastanza clamorosa, invece, la sconfitta del Barcellona in casa dell’Osasuna. Non serviva nemmeno vincere al Real stasera, visto questo clamoroso risultato del Camp Nou. Ovviamente essendo tutte in contemporanea, si conoscevano live i risultati dei diretti avversari.

DONNARUMMA IN MILAN-PARMA, NESSUNO PARLA?