Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, non vuole più indossare la maglia della Nazionale della Polonia con questo selezionatore

Dura presa di posizione di Robert Lewandowski , attaccante del Barcellona , il quale, con un post pubblicato sul proprio account del popolare social network 'X', ha comunicato che non giocherà più per la sua Nazionale , la Polonia .

Lewandowski rinuncia alla Nazionale della Polonia: il motivo

Il motivo, almeno stando a quanto emerge dai media locali, sarebbe la decisione del Commissario Tecnico, Michal Probierz, di consegnare la fascia di capitano - portata da Lewandowski per undici anni - a Piotr Zieliński, ex Napoli e oggi all'Inter.