Lega Calcio, le prossime due riunioni si svolgeranno in conference call

ULTIME NEWS – Come riportato dalla stessa Lega Calcio, le Assemblee fra i Presidenti delle squadre di Serie A, in programma giovedì 12 marzo e lunedì 16 marzo, si svolgeranno in conference call e non di persona come sempre accade. Questo per rispettare le misure adottate dal Governo italiano per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Inoltre, la Lega Calcio ha invitato gli addetti ai lavori di informazione (giornalisti e operatori) a non stazionale sotto la sede di via Rosellini 4 a Milano. Inoltre, la Lega aggiunge che al termine delle due riunioni sarà diffuso un comunicato volto a informare tutti sulle decisioni che vengono prese.

Se vuoi sapere tutto e rimanere aggiornato su quello che succede alla nostra Serie A in questi giorni di emergenza

