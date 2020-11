Lazio, Milinkovic-Savic è positivo al coronavirus | Serie A News

Lazio, positivo al coronavirus il serbo Milinkovic-Savic

ULTIME NOTIZIE LAZIO NEWS – Sergej Milinkovic-Savic, classe 1995, è positivo al coronavirus. La notizia rimbalza in questi minuti dalla Serbia, più precisamente dal ritiro della Nazionale del Commissario Tecnico Ljubisa Tombakovic.

Nuova tegola, dunque, per Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, già alle prese con il caos tamponi e la vicenda Ciro Immobile, ancora positivo al ‘Gene N‘. Milinkovic-Savic, per aver contratto il coronavirus, salterà sicuramente Crotone-Lazio di questo weekend.

Il giocatore dovrà infatti svolgere dieci giorni di quarantena in patria. Milinkovic-Savic tornerà in Italia una volta negativizzato. Il centrocampista serbo è pertanto a rischio anche per le gare di Champions League contro Zenit e Borussia Dortmund e per la successiva di campionato contro l’Udinese.

CALCIOMERCATO MILAN, LE ULTIME SUL FUTURO DI BRAHIM DÍAZ >>>