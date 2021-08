Laporta: “Il Barcellona ha quasi 500 milioni di perdite”

Il Presidente del Barcellona, Joan Laporta, parla dei grossi debiti del club spagnolo: "Siamo in difficoltà, Bartomeu dice bugie"

Joan Laporta parla del Barcellona a livello economico, rilasciando dichiarazioni preoccupanti per le classe del club. In conferenza stampa ha reso note le difficoltà economiche del club. “Avevamo aspettative diverse, abbiamo perdite di 468 milioni che abbiamo reso note alla Liga. Il Barça ha un patrimonio negativo netto di 491 milioni, è una situazione molto complicata” ha detto il Presidente.

Laporta commenta la lettera di Bartomeu, nella quale l'ex Presidente si dice innocente sui conti del Barcellona per la stagione 2020-2021: "Ho ricevuto la lettera di Bartomeu, ha voluto renderla pubblica, ma pur rispettandolo è piena di bugie. Vuole giustificare l’ingiustificabile, punto per punto, Dicono di non essere responsabili dell’esercizio 2020/21, ma sono responsabili fino a marzo 2021. Insiste che la mia gestione ha lasciato risultati negativi ma stato già dimostrato che non è vero”.