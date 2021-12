La Finanza indaga su Ramadani e Chiodi: chiesti documenti anche al Milan

Fali Ramadani e Piero Chiodi indagati per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. Motivo, le commissioni in delle operazioni di mercato

Sono loro i due indagati nell'inchiesta milanese sul calciomercato. L'ipotesi di accusa, per i due, è quella di reati fiscali, riciclaggio ed autoriciclaggio. Al centro di tutto, le commissioni in varie operazioni di compravendita di alcuni calciatori. Secondo l'ANSA, tra queste figurerebbero in particolare due operazioni, gestite da Ramadani e Chiodi. Ovvero quelle che hanno portato Miralem Pjanic dalla Juventus al Barcellona e Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus.