Juventus, Pirlo al capolinea: Agnelli vede Allegri e sogna Zidane

L'avventura di Andrea Pirlo alla guida della Juventus potrebbe durare soltanto una stagione. Bianconeri alla caccia di un nuovo allenatore?

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'Il Giornale' oggi in edicola l'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus potrebbe durare soltanto fino alla fine della stagione. O forse anche finire prima.

I motivi? Il rischio di non raggiungere la qualificazione in Champions League (che sarebbe una vera e propria tragedia economica per il club bianconero) e l'assenza di un gioco credibile sono i principali capi d'accusa verso l'ex centrocampista della 'Vecchia Signora'.

Il Presidente Andrea Agnelli avrebbe visto il derby della Mole, terminato 2-2, in compagnia di Massimiliano Allegri, ex allenatore juventino, nella sua casa di Forte dei Marmi. Nulla di clamoroso o misterioso, i due sono amici. Ma è abbastanza ovvio come possano nascere delle trattative per un ritorno di 'Acciughina' in qualsiasi momento.

Anche perché, secondo il 'Il Giornale', Pirlo potrebbe addirittura essere esonerato in caso di un risultato negativo nel recupero di campionato di mercoledì contro il Napoli. Escludendo, dunque, l'ipotesi di un traghettatore, sarebbe proprio Allegri l'indiziato numero uno a subentrare al bresciano a stagione in corso.

Per il futuro, qualora invece Pirlo resistesse sino al termine dell'attuale edizione della Serie A, la Juventus sogna Zinedine Zidane, che potrebbe andare via dal Real Madrid. Alternativa, Simone Inzaghi, che non ha ancora rinnovato con la Lazio, sul taccuino del club di Corso Galileo Ferraris già da un paio di anni. Mercato, un top player in saldo in attacco per il Milan? Ecco come >>>