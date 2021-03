Italia-Irlanda del Nord 2-0: buona la prima, ma azzurri poco brillanti

Iniziano nel migliore dei modi le qualificazioni dell'Italia al Mondiale del 2022. Vittoria per 2-0 contro l'Irlanda del Nord, ma prestazione non eccezionale

Buona la prima per l'Italia nel debutto alle qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022. Una vittoria per 2-0 arrivata grazie ai gol di Domenico Berardi e Ciro Immobile, entrambe nel primo tempo. C'è poca soddisfazione per quanto riguarda la prestazione nella ripresa, in cui gli uomini d Roberto Mancini non sono riusciti a ripetere le prestazioni messe in campo nelle precedenti uscite. Quello che più conta però è il risultato, che dice 3 punti per la Nazionale italiana. Intanto abbiamo intervistato Fabio Capello in esclusiva: ecco le sue dichiarazioni