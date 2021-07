Inter – Salta la tournée negli USA: i motivi della rinuncia

L'Inter non partirà per la tournée negli USA. I nerazzurri proseguiranno la preparazione ad Appiano Gentile: i motivi della rinuncia

L'Inter sarebbe dovuta partire domani per la tournée in Florida, negli USA. I nerazzurri, però, hanno rinunciato al viaggio, come riferisce 'Sky Sport'. La decisione è maturata in seguito all'evoluzione dei contagi da variante 'Delta' del Coronavirus in America.