Il Pisa pensa al dopo Inzaghi: Pirlo tra i nomi | Serie A News

Per la panchina dell'anno prossimo, il Pisa vorrebbe sostituire Inzaghi. Uno dei nomi in pole è quello di Andrea Pirlo, ex Milan anche lui.

Redazione PM 2 giugno 2025 (modifica il 2 giugno 2025 | 18:16)

Il Pisa, neopromosso in Serie A, non continuerà con Filippo Inzaghi in panchina, nonostante l’ultimo ottimo campionato. Il club toscano cerca quindi un nuovo allenatore e potrebbe optare per un altro ex calciatore del Milan. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account X, il Pisa avrebbe avanzato i primi contatti con Andrea Pirlo.

Ex mister di Juventus e Sampdoria che è alla ricerca di una nuova panchina, quello di Andrea Pirlo è tra i nomi in pole per sostituire l'ex rossonero, assieme a Zanetti e Vanoli. Super Pippo Inzaghi rimarrà comunque in caso nella storia del club per aver riportato in alto il Pisa.