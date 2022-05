Ieri i funerali di Raiola: presenti Ibrahimovic e Donnarumma

Ieri ci sono stati i funerali di Mino Raiola: presenti i giocatori della sua scuderia, tra cui Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan

Come viene riportato da Tuttosport, nella giornata di ieri si sono svolti i funerali di Mino Raiola, nella Chiesa di Saint Charles a Monte-Carlo. Presenti tutti i giocatori, tra cui Zlatan Ibrahimovic, giocatore più rappresentativo della sua scuderia. Presenti anche Donnarumma, Verratti e Haaland. La cerimonia è stata in forma strettamente riservata, così come richiesto espressamente dalla sua famiglia. Intanto ecco un talento che si sta mettendo in luce in Serie A.