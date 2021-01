Gravina si ricandida come presidente della FIGC: il suo programma

Ultime Notizie Calcio News: Gravina si ricandida

CALCIO NEWS – Gabriele Gravina si ricandida come presidente della FIGC. Come viene riportato dall’ANSA, ha depositato il suo programma di 128 pagine. Ecco un piccolo estratto.

"Giocheremo con un modulo offensivo e tutto votato all'attacco – precisa il numero uno del calcio uscente – un mio 4-3-3 per il rilancio del calcio italiano. In difesa il sistema delle regole, in attacco punta centrale la sostenibilità, ai lati il patrimonio dei nostri giovani e la riforma dei campionati".