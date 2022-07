Nuova esperienza per Gianni Vio, ex tattico di Inzaghi al Milan: i dettagli

Gianni Vio ripartirà dal Tottenham. Per il tattico 69enne anche un'esperienza nello staff di Pippo Inzaghi ai tempi del Milan

Gianni Vio ripartirà dal Tottenham. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. Per il tattico 69enne anche un'esperienza nello staff di Filippo Inzaghi quando quest'ultimo allenò il Milan. Vio, all'epoca, era arrivato dalla Fiorentina di Montella. Tra le altre ha lavorato anche con la Nazionale Campione d'Europa di Mancini. Vanta un curriculum di tutto rispetto ed è noto soprattutto per gli schemi da calcio piazzato, che gli sono valsi spesso le luci della ribalta.