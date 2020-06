Gattuso: “Da calciatore pensavo sempre al prossimo trofeo…”

ULTIME NEWS – Gennaro Gattuso, fresco vincitore della Coppa Italia, ha parlato anche del suo passato da calciatore con il Milan. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Con Lazio, Inter e Juve sono state gare difficili. Con la Lazio eravamo in dieci, l’Inter ci ha messo in difficoltà e la finale l’abbiamo appena vista. Siamo migliorati e possiamo crescere. Da giocatore quando vincevo un trofeo pensavo al giorno dopo, a cosa fare per migliorare qualche difetto. Bisogna farsi trovare sempre pronti e avere la testa libera e questo faremo per le prossime partite di campionato”.

