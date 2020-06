France Football – I 30 stadi più passionali al mondo: escluso San Siro

NEWS DALL’ESTERO – France Football, periodico francese che parla di calcio, ha stilato una classifica che riguarda gli stadi più passionali al mondo.

Ciò che stride, è come nelle prime 30 posizioni, non figuri San Siro, la Scala del calcio italiano. Altri esclusi eccellenti sono l’Old Trafford, il Bernabeu, il Camp Nou e il Wanda Metropolitano. Vediamo le prime posizioni e gli unici 2 stadi italiani come si classificano.

1 – La Bombonera di Buenos Aires

2 – Anfield di Liverpool

3 – Signal Iduna Park di Dortmund

13 – San Paolo di Napoli

23 – Stadio Olimpico di Roma

