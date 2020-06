FIGC, Gravina: “Spero di poter riaprire parzialmente gli stadi già in estate”

SERIE A NEWS – Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni del quotidiano Il Mattino, rilasciando delle dichiarazioni importanti per quel che riguarda la riapertura degli stadi.

Gravina ha detto: “Mi auguro di riaprire gli stadi già in estate. Migliorando l’andamento dei contagi, spero si possa consentire un accesso parziale agli impianti di calcio. Sarebbe una straordinaria iniezione di fiducia e di entusiasmo. È una grande soddisfazione ricominciare, un risultato straordinario per il calcio, non per me stesso. Ho svolto con fatica e determinazione un compito in cui ho sentito forte il senso di responsabilità che il ruolo mi impone. Andare oltre gli interessi di parte è stato difficile, ma necessario”.

