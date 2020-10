Fourneau, l’arbitro di Crotone-Juventus in Serie B: la designazione

Fourneau in Serie B dopo Crotone-Juventus

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Notizia curiosa che riguarda Francesco Fourneau, che ha diretto di Crotone-Juventus, terminata con un pareggio per 1-1. L’arbitro ha concesso un rigore ai calabresi per un fallo di Leonardo Bonucci su Arkadiusz Reca prima di espellere Federico Chiesa per un intervento pericoloso ai danni di Luca Cigarini. Dopo questo match, Fourneau è stato designato come quarto uomo per il derby Reggina-Cosenza di Serie B. Una normale turnazione vista la fusione tra la Commissione Arbitri di Serie A e Serie B. Inoltre, l’arbitro non è un ‘abitué’ della massima serie, visto che la sfida dello ‘Scida’ è stata soltanto la sua settima gara diretta nella massima serie.

INFORTUNIO CALHANOGLU, ECCO QUANDO E’ PREVISTO IL RITORNO DEL TURCO >>>