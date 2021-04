Focolaio Italia: anche Florenzi è positivo al coronavirus | Calcio News

Continua il focolaio Italia dopo Leonardo Bonucci e Marco Verratti: positivo al coronavirus anche Alessandro Florenzi

Continua il focolaio in casa Italia dopo le partite di qualificazione ai mondiali della scorsa settimana. Dopo Leonardo Bonucci, Marco Verratti e diversi elementi dello staff azzurro, anche Alessandro Florenzi è positivo al coronavirus. A dare la notizia è stato il Psg attraverso un comunicato sul proprio account Twitter: "Florenzi rispetterà l'isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Come promemoria, il giocatore era stato in isolamento per alcuni giorni in via precauzionale".