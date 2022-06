Finalissima Italia-Argentina 0-3, gli azzurri crollano: sfuma il trofeo

È appena terminata la Finalissima Italia-Argentina. Gli azzurri giocano una brutta partita e cedono ai colpi di Lautaro Martinez e Angel Di Maria

È appena terminata Italia-Argentina , finalissima della Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa 2022, che ha visto scontrarsi la vincitrice dell'Europeo con quella della Copa America. L'ultima apparizione di Giorgio Chiellini con la Nazionale azzurra non è andata come previsto per il difensore della Juventus. La squadra di Roberto Mancini gioca una partita sottotono e crolla sotto i colpi di Lautaro Martinez , Angel Di Maria e Paulo Dybala .

Dominio argentino per praticamente tutto il match, con gli azzurri che dovranno lavorare per quanto riguarda il futuro prossimo. Come ha ammesso Mancini c'è bisogno di una rivoluzione decisa per far ripartire un progetto a dir poco depresso dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Trofeo meritato per Leo Messi e compagni.