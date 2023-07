Finali Champions League 2026-2027, proposto San Siro: la UEFA ci pensa

Per la Champions League 2026 o 2027 Milano ha proposto alla UEFA San Siro come stadio per accogliere la finale

Giancarlo Raciti

La UEFA ha dichiarato di aver ricevuto dichiarazioni di interesse da parte di Milano per accogliere la finale di Champions League del 2026 o del 2027 nello storico stadio di San Siro. Il duello è con la Puskas Arena di Budapest. Se entrambe consegneranno il dossier non tirandosi indietro entro febbraio, lo scenario più probabile è che Ungheria e Italia si dividano le due finali delle rispettive edizioni come possiamo anche leggere ne La Gazzetta dello Sport.