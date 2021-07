FIFA – Via ai test per rivoluzionare il calcio: ecco le nuove possibili regole

La FIFA ha dato l'avvio ad alcuni test per valutare l'introduzione di nuove regole nel mondo del calcio. Ecco le possibili novità

La FIFA ha dato l'avvio ai test con l'utilizzo dei giovani per valutare l'introduzione di nuove regole. É stato creato un torneo al quale partecipano PSV, AZ, Lipsia e Club Bruges che faranno da "cavie" per la FIFA. Già giocata la prima giornata della 'Future of Football Cup', torneo amichevole Under-19/Under-23, come banco di prova per cinque nuove possibili introduzioni nel mondo del calcio.