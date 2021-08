Ex Milan, Van Bommel come Fonseca: 6 cambi in una partita, ora rischia…

Van Bommel effettua 6 cambi in una partita di DFB-Pokal e rischia la sconfitta a tavolino. Anche a Fonseca capitò la stessa cosa

Riccardo Varotto

Mark Van Bommel, ex conoscenza del Milan, è stato protagonista di un episodio tanto bizzarro quanto grave a questi livelli. L'olandese, all'esordio in una gara ufficiale da allenatore del Wolfsburg, ha effettuato 6 cambi in una partita di DFB-Pokal giocata ieri contro il Preussen Munster. La squadra che milita nella massima serie tedesca ha comunque vinto con il risultato di 3-1, ma ora è molto probabile che arrivi la sconfitta a tavolino.

Si attendono decisioni da parte della Federcalcio, però non ci sono molti dubbi: il risultato sarà 0-3 per il Preussen Munster, con conseguente eliminazione dal torneo. L'ex Milan ha effettuato 3 cambi nei tempi regolamentari e 3 nei supplementari, ma il limite massimo era di 5 sostituzioni. Van Bommel non allenava dal dicembre 2019, quando era stato sollevato dalla panchina del PSV Eindhoven.

Un episodio simile è accaduto anche in Coppa Italia, più precisamente in Roma-Spezia, nell'ultima stagione. Paulo Fonseca effettuò un cambio in più nei tempi supplementari e la squadra giallorossa perse a tavolino la partita, con incredulità da parte dei tifosi.