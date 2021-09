Ex Milan, Stam esonerato dall’FC Cincinnati | Calcio News

Jaap Stam, ex giocatore del Milan, è stato esonerato dall' FC Cincinnati, squadra di MLS. L'olandese ora cerca una nuova panchina

Niente da fare per Jaap Stam. L'ex difensore del Milan è stato esonerato dall' FC Cincinnati, squadra della Major, League Soccer. Decisive le tre sconfitte consecutive contro Atlanta United, New York City e DC United. Avventura americana da cancellare per l'olandese, visto che in 47 partite ha collezionato solo 8 vittorie e 13 pareggi. Ricordiamo che Stam viene da un'altra esperienza negativa, quella di Feyenoord, in cui l'ex difensore rassegnò le dimissioni dopo la sconfitta 4-0 contro l'Ajax. Insomma, la carriera da allenatore di Stam deve ancora decollare del tutto.