Milan-Atletico Madrid, le probabili formazioni: ritorno importante per Pioli

Ecco le probabili formazioni di Milan-Atletico Madrid, gara che si giocherà questa sera a San Siro alle 21. Le scelte di Pioli e Simeone

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport scrive delle probabili formazioni di Milan-Atletico Madrid. La gara si giocherà allo stadio San Siro a partire dalle ore 21. I rossoneri in Champions League vengono dalla sconfitta di Anfield contro il Liverpool per 3 a 2, mentre i gli spagnoli dal pareggio 0-0 contro il Porto. Per entrambe è fondamentale vincere per cercare la qualificazione al turno successivo.

Partiamo dal Milan di Stefano Pioli schiera il consueto 4-2-3-1. Maignan in porta. In difesa Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo Tonali insieme a Franck Kessie, con Bennacer in panchina. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. In attacco Ante Rebic, anche se resiste il ballottaggio con Olivier Giroud. Indisponibili Plizzari, Krunic, Bakayoko, Messias, Ibrahimovic.

L'Atletico Madrid di Diego Simeone risponde con il 3-5-2. Oblak in porta con Gimenez, Felipe e Mario Hermoso in difesa. A centrocampo Trippier, Marcos Lllorente, Koke, Lemar e Carrasco. In avanti LuisSuarez e Joao Felix. Quest'ultimo è in ballottaggio con Griezmann. Nessun indisponibile per gli spagnoli. Ad arbitrare il match ci sarà il turco Cakir. Gli assistenti Duran e Ongun, mentre il quarto uomo sarà Kardesler. Al VAR Bitigen e Kalkavan. A proposito di Milan-Atletico Madrid: ecco dove seguirla in tv